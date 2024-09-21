DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.153.115,89 -0,51%

Trabzon'da Sağanak Sonrası Taşkın ve Heyelan Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon Valisi, Sürmene'deki sel sonrası durumu değerlendirerek, kayıp işitme engelli vatandaş için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 00:35
Trabzon'da Sağanak Sonrası Taşkın ve Heyelan Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da Sel Felaketi Sonrası Hızla Hareket Edildi

Trabzon Valisi, sağanak yağışın ardından Sürmene ilçesinde meydana gelen taşkın ve heyelanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sürmene'de Bir Vatandaş Kayıp

Vali, "Sürmene'de işitme engelli bir vatandaşımızdan haber alamadığımızı biliyoruz. Kendisinin cep telefonu yok, ulaşmaya çalışıyoruz" şeklinde belirtti.

Yağışlar Birçok İlçeyi Etkiledi

Araklı, Arsin ve Sürmene gibi ilçelerde etkili olan yağışların, özellikle Yanbolu Vadisi'ni olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Vali Yıldırım, "Sürmene'nin Çavuşlu Mahallesi'nde su birikintisi oluştu. Orada 4 araç suya saplanmıştı, fakat can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar Devam Ediyor

Yıldırım, "Ekiplerimiz, Sürmene'de ve çevresinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Bütün birimlerimiz teyakkuz halinde" dedi. Ayrıca, yol açma çalışmalarının ve su tahliye işlemlerinin hızla devam ettiğini aktardı.

Afet Yönetimi Hakkında Bilgilendirme

Yağışların azalması ve sarı kod uyarısının kaldırılmasıyla ilgili bilgi veren Yıldırım, "Şu an için büyük bir sıkıntımız yok. Tüm ekiplerimiz hazır durumda" diyerek vatandaşların güvenliği için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Deniz Ulaşımındaki Sorunlar

Araklı'daki suyun denize ulaşmasında yaşanan sorunlar ile ilgili, Vali Yıldırım, bu durumun şehir yapısıyla ilgili olduğunu belirtti ve çözüm için ilgililerin çalışma yapacağını ifade etti.

Trabzon'un Arsin ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Heyelan nedeniyle ilçede Özlü ve...

Trabzon'un Arsin ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Heyelan nedeniyle ilçede Özlü ve Çardaklı mahallelerine ulaşımı sağlayan yolun bir kısmı da çöktü.

İLGİLİ HABERLER

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
21 Eylül 2024 Gündem Özeti
2
Yüksek Karlı Gizli Fon Dolandırıcılığı Davasında Tahliye Kararı
3
Elazığ'da Gençler Müzik Yeteneklerini Sergiledi
4
Sosyal Medya Fenomeni Alisya Bahar Candan Cezaevinden Tahliye Edildi
5
Hizbullah, İsrail Saldırısında Üst Düzey Komutanını Kaybetti
6
DMM'den Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hakkında Açıklama

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak