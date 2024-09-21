Trabzon'da Sağanak Sonrası Taşkın ve Heyelan Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da Sel Felaketi Sonrası Hızla Hareket Edildi

Trabzon Valisi, sağanak yağışın ardından Sürmene ilçesinde meydana gelen taşkın ve heyelanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sürmene'de Bir Vatandaş Kayıp

Vali, "Sürmene'de işitme engelli bir vatandaşımızdan haber alamadığımızı biliyoruz. Kendisinin cep telefonu yok, ulaşmaya çalışıyoruz" şeklinde belirtti.

Yağışlar Birçok İlçeyi Etkiledi

Araklı, Arsin ve Sürmene gibi ilçelerde etkili olan yağışların, özellikle Yanbolu Vadisi'ni olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Vali Yıldırım, "Sürmene'nin Çavuşlu Mahallesi'nde su birikintisi oluştu. Orada 4 araç suya saplanmıştı, fakat can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar Devam Ediyor

Yıldırım, "Ekiplerimiz, Sürmene'de ve çevresinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Bütün birimlerimiz teyakkuz halinde" dedi. Ayrıca, yol açma çalışmalarının ve su tahliye işlemlerinin hızla devam ettiğini aktardı.

Afet Yönetimi Hakkında Bilgilendirme

Yağışların azalması ve sarı kod uyarısının kaldırılmasıyla ilgili bilgi veren Yıldırım, "Şu an için büyük bir sıkıntımız yok. Tüm ekiplerimiz hazır durumda" diyerek vatandaşların güvenliği için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Deniz Ulaşımındaki Sorunlar

Araklı'daki suyun denize ulaşmasında yaşanan sorunlar ile ilgili, Vali Yıldırım, bu durumun şehir yapısıyla ilgili olduğunu belirtti ve çözüm için ilgililerin çalışma yapacağını ifade etti.

Trabzon'un Arsin ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Heyelan nedeniyle ilçede Özlü ve Çardaklı mahallelerine ulaşımı sağlayan yolun bir kısmı da çöktü.