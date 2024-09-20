Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'da Sağanak Yağışlar Etkisini Gösterdi

Bugün Trabzon'un Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde aniden başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle derelerin debisi yükselirken, bazı ırmaklar taştı.

Su Baskınları ve Heyelanlar Yaşandı

Sağanak nedeniyle yollar su birikintileriyle dolarken, binaların zemin katlarındaki evler ve iş yerleri su altında kaldı. Aynı zamanda, heyelanlar neticesinde bazı yollarda çökmeler meydana geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile belediye ekipleri, iş makineleriyle birlikte müdahale çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Bilgin: "Ekiplerimiz Sahada"

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz sahada ve olaya müdahale ediyor. Ancak yağmur halen devam ediyor," diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Vali Yıldırım: "Yolda Kalanlar Var"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yağışın saat 16.00'da başladığını belirterek, "Can ve mal kaybımız yok ama yolda kalan insanlar var. Ekiplerimiz, yolda kalanları kurtarmak için çalışıyor," şeklinde konuştu.

Vali Yıldırım ayrıca, "Yol açma çalışmaları devam etmekte, vatandaşlarımıza o yöne doğru seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulunduk," dedi. Ekiplerin tüm gücüyle çalıştığını vurguladı.

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin ve Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Taşkınlar nedeniyle Arsin ilçesinde yollarda çökmeler meydana geldi.

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin ve Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Taşkınlar nedeniyle Arsin ilçesinde yollarda çökmeler meydana geldi.

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin ve Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Taşkınlar nedeniyle Arsin ilçesinde yollarda çökmeler meydana geldi.

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin ve Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Taşkınlar nedeniyle Arsin ilçesinde yollarda çökmeler meydana geldi.