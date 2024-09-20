Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'da Sağanak Yağışın Etkileri

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Yağışlar, derelerin debisini yükseltti, bazı ırmaklar taştı ve yollarda su birikintileri oluştu.

Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde Tahliye Yapıldı

Bayram Halil Devlet Hastanesi, su baskınları nedeniyle hasta ve personel tahliyesi gerçekleştirmek zorunda kaldı. UMKE ve AFAD ekipleri, 38 hastayı ve 30 personeli hastaneden güvenli bir şekilde tahliye etti.

Yetkililerin Açıklamaları

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, yoğun yağmurun etkileriyle mücadele ettiklerini ifade etti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, saat 16.00'da başlayan yağışların özellikle Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde etkili olduğunu belirtti.

Taşkınlar ve Heyelanlar Eşliğinde Çalışmalar Sürüyor

Yıldırım, "Taşkın yollarımıza menfezleri kapatıp aştı. Yolları açmaya çalışıyoruz," dedi. Ekipler, tıkanan rögarların açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Elektrik Kesintisi ve Su Tahliye Çalışmaları

İlçe merkezinde bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşanırken, iş yerleri su basan vatandaşlar belediye ekipleriyle birlikte su tahliye işlemlerine devam ediyor.