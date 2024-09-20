Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sağanak Yağış Trabzon'u Vurdu

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçeleri, dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle zor günler geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 28 mahalleden ulaşımlarında sorun yaşandığı ihbarları aldıklarını belirtti.

Dereler Taştı, Yollar Kapandı

Devam eden yağışlar sonucu derelerin debisi yükseldi ve bazı ırmaklar taştı. Bu durum, yollarda su birikintilerine yol açarken, binaların zemin katlarını da su bastı. Ayrıca, yer yer meydana gelen heyelanlar sonucunda bazı yollar çöktü.

Yetkililer Sahada

DSİ, AFAD ve belediye ekipleri, sorunlu bölgelerde çalışmaya devam ediyor. Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, "Ekiplerimiz yoğun yağmur altında müdahale etmeye çalışıyor" dedi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, saatte 16:00’da başlayan sağanağın etkilerini değerlendirdi.

Bölgedeki Ziyaretler ve İncelemeler

Vali Yıldırım, taşkın olan bölgelerde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, "Can ve mal kaybımız yok ama yolda kalanlar var, onları kurtarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Hastane Tahliyeleri ve Elektrik Kesintileri

Araklı'daki Bayram Halil Devlet Hastanesi su bastı ve 38 hasta ile 30 personelin tahliye edilmesi gerekti. "Aciliyet gerektiren müdahalelerimizi gerçekleştirdik ve tüm ekipler sahada" diyerek durumu değerlendiren Genç, sürecin kontrol altında olduğunu ifade etti.

Uyarılar Devam Ediyor

Başkan Genç, tüm vatandaşları su riskine karşı uyardı ve gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını belirtti. Çalışmalar hala devam ederken, Yomra ilçesinde de heyelanlar meydana geldi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı'da inceleme yaptı.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı'da inceleme yaptı.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı'da inceleme yaptı.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Arsin ilçesinde iş makineleri yolları temizledi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Arsin ilçesinde iş makineleri yolları temizledi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Arsin ilçesinde iş makineleri yolları temizledi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Arsin ilçesinde iş makineleri yolları temizledi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Arsin ilçesinde iş makineleri yolları temizledi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Arsin ilçesinde iş makineleri yolları temizledi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Arsin ilçesinde iş makineleri yolları temizledi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Arsin ilçesinde iş makineleri yolları temizledi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Araklı ilçesinde sağanağın ardından Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. UMKE ve AFAD ekipleri 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edildi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Araklı ilçesinde sağanağın ardından Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. UMKE ve AFAD ekipleri 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edildi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Araklı ilçesinde sağanağın ardından Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. UMKE ve AFAD ekipleri 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edildi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Araklı ilçesinde sağanağın ardından Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. UMKE ve AFAD ekipleri 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edildi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Araklı ilçesinde sağanağın ardından Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. UMKE ve AFAD ekipleri 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edildi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Araklı ilçesinde sağanağın ardından Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. UMKE ve AFAD ekipleri 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edildi.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Araklı ilçesinde sağanağın ardından Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. UMKE ve AFAD ekipleri 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edildi.

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin ve Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Taşkınlar nedeniyle Arsin ilçesinde yollarda çökmeler meydana geldi.

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin ve Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Taşkınlar nedeniyle Arsin ilçesinde yollarda çökmeler meydana geldi.

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin ve Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Taşkınlar nedeniyle Arsin ilçesinde yollarda çökmeler meydana geldi.

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin ve Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Taşkınlar nedeniyle Arsin ilçesinde yollarda çökmeler meydana geldi.