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Trabzon'da Sağanak Yağışların Yol Açtığı Taşkın Problemleri

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Yetkililer, sorunu çözmek için çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 18:23
Trabzon'da Sağanak Yağışların Yol Açtığı Taşkın Problemleri

Trabzon'da Sağanak Yağışlar Etkili Oldu

Son günlerde Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, bölge halkının yaşamını olumsuz etkiledi.

Taşkınlar ve Su Baskınları

İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, özellikle Arsin ve Araklı ilçelerinde şiddetini artırarak sağanağa dönüşünce derelerin debisi yükseldi ve bazı ırmaklar taştı.

Bu durum, yollarda su birikintileri oluşmasına ve binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerinin su altında kalmasına sebep oldu. Ayrıca, yer yer meydana gelen heyelanlar nedeniyle bu iki ilçedeki bazı yollar da çökmeler yaşadı.

Yetkililer Saha Çalışmalarını Sürdürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)) ve belediye ekipleri, iş makineleriyle birlikte sorunlu bölgelerde çalışmalarını devam ettiriyor.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz müdahale etmeye çalışıyor. Ama çok yoğun bir yağmur yağdı ve halen de devam ediyor." şeklinde konuştu.

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla...

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı.

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla...

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı.

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla...

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı.

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