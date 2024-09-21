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Trabzon'da Sel ve Heyelan İncelemeleri: Vali Yıldırım'dan Uyarılar

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, etkili yağışlar sonrası ilçelerde yaptığı incelemelerde vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:58
Trabzon'da Sel ve Heyelan İncelemeleri: Vali Yıldırım'dan Uyarılar

Trabzon'da Sel ve Heyelan İncelemeleri

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, il genelinde etkili olan yağışların salı gününe kadar devam edeceğini ve yeniden sarı uyarı verildiğini açıkladı.Rahatsız edici durum yaşanıyor!

Vali Yıldırım, "Vatandaşlarımızın derelere yakın yerlerde bulunmamalarını istiyoruz," diyerek, tehlikenin ciddiyetine dikkat çekti.

Sürmene İlçesinde İncelemeler

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Sürmene ilçesindeki taşkın ve heyelan bölgelerinde inceleme yapan Yıldırım, temizlik ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Devlet tüm imkanlarıyla sahada

Vali Yıldırım, "Devletin bütün kurum ve personeli ile vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz," diyerek, hasar gören alanlarda hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirtti.

Riskli Alanlarda Önlemler Alınıyor

Altyapıda ciddi hasarlar oluştuğuna dikkat çeken Yıldırım, "Can ve mal kaybı yaşanmadı, bu en büyük şükür," dedi. Ancak bir vatandaşlarının henüz ulaşılamadığını da vurguladı.

Kriz Merkezinin Çalışmaları

Kriz merkezi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, hastanelerdeki hastaların başka sağlık kuruluşlarına tahliye edildiği bildirildi. Yıldırım, "Yağışlar salıya kadar sürecek. Vatandaşlarımız, risk altında kalmamaları için derelere yakın yerlerden uzak dursunlar," ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım, "Evleri dere kenarında olanlar bizi haberdar etsin, onları misafir edebiliriz," diyerek, acil durumlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, d​​​​​ün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından taşkın ve...

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, d​​​​​ün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ilçesinde incelemelerde bulundu, temizlik ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, d​​​​​ün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından taşkın ve...

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, d​​​​​ün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ilçesinde incelemelerde bulundu, temizlik ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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