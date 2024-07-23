Trabzon'da Silahlı Saldırı: 47 Yaşındaki Adam Yaralandı

Trabzon Akçaabat'ta Silahlı Saldırı Olayı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastaneye kaldırıldı. 47 yaşındaki Ş.T, henüz plakası belirlenemeyen bir otomobille Kavaklı Mahallesi’ndeki özel bir hastanenin önüne yaralı halde bırakıldı.

İlk Müdahale ve Hastaneye Sevk

Burada acil müdahalesi gerçekleştirilen Ş.T, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Ş.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma Ekipleri Soruşturma Başlattı

Öte yandan, jandarma ekipleri olay yerinden kaçan aracın ve şüphelinin yakalanması için gerekli soruşturma çalışmalarına başladı.