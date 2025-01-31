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Trabzon'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Anne ile Kızını Hayatından Etti

Trabzon'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir anne ve kızı yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:59
Trabzon'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Anne ile Kızını Hayatından Etti

Trabzon'da Trajik Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başkurt Mahallesi'nde meydana gelen olay, halkı derinden üzdü. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne ve kızı yaşamını yitirdi.

Zehirlenme Olayı Nasıl Gelişti?

Camide din görevlisi olarak görev yapan İdris Halil, aynı evde yaşadığı annesi Saibe Halil (70) ve kız kardeşi Zeliha Haliloğlu (44) için endişelendi. İdris Halil, annesi ve kız kardeşinin zehirlendiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Acil Müdahale ve Sonuç

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan kontrolde, anne ve kızının aynı odada hayatlarını kaybettiği belirlendi. Karbomonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen cenazeler, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ziyaret İçin Gelmişlerdi

Diğer yandan, anne Saibe Halil'in doğum yapacak gelininin yanında bulunmak amacıyla Araklı ilçesinden, kızı Zeliha Haliloğlu'nun ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinden ziyarete geldikleri öğrenildi. Olay, aileyi ve yerel halkı yasa boğdu.

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