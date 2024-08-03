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Trabzon'da Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet ile Taksi Çarpıştı

Yomra ilçesinde meydana gelen kazada 20 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 14:56
Trabzon'da Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet ile Taksi Çarpıştı

Trabzon'da Kaza: Tarım İşçileri Yaralandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan bir kamyonet ile bir taksinin çarpışması sonucu 20 kişi hafif yaralandı.

Kaza Detayları

İlçe merkezinde meydana gelen kazada, Hasan İ. tarafından yönetilen 61 AHP 764 plakalı kamyonet, Yunus Emre A.'nın kullandığı 61 LY 156 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucu yaralananlar arasında sürücüler ve kamyonetin kasasında bulunan yolcular yer aldı. Yaralanan kişiler şunlardır: Yusuf D., Zeynep D., Keziban Y., Aslı Y., Elif Y., Ayşe Y., Yasemin Ç., Şeydanur D., Ali İ., Reyhan M., İlkay G., Yeter B., Ümit D., Emine D., Fatma A., Neriman İ., Aslıhan M., ve Tunahan Y.

Tüm yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile taksinin çarpıştığı kazada 20...

Trabzon'un Yomra ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile taksinin çarpıştığı kazada 20 kişi hafif yaralandı.

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