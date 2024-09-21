Trabzon'da Taşkın Sonrası Kayıp Kişi İçin Arama Faaliyetleri Devam Ediyor

Trabzon'da Kaybolan Kişi İçin Acil Arama Çalışmaları

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli yağışlar sonrası oluşan taşkın ve heyelanlar sonucu kaybolan bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Olayın Gelişimi

Dün etkili olan sağanak yağışın ardından evinden camiye gitmek üzere ayrılan işitme engelli bir şahsın kaybolduğu bilgisi, yakınları tarafından yetkililere bildirildi. Ekiplerin cami çevresindeki arama çalışmaları gece boyunca sürdü ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Arama Ekiplerinin Çalışmaları

Arama kurtarma faaliyetlerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri katıldı. Kayıp kişinin bulunması amacıyla hem karada hem de denizde geniş kapsamlı arama operasyonları gerçekleştiriliyor.