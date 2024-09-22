Trabzon'da Taşkın ve Heyelan Zarar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'daki Sel ve Heyelan Sonrası Zarar Tespit Çalışmaları

Trabzon'un Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde 12 mahallenin heyelan ve sel felaketinden etkilendiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül Cuma günü bu üç ilçede metrekareye 165 kilogram yağış düşmesi sonucu taşkın ve heyelan olayları meydana geldi.

İhbarlar ve Müdahale Çalışmaları

112 Acil Çağrı Merkezi ve ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan AFAD merkezlerine, toplamda 320 ihbar yapıldığı ifade edildi. Ekipler, 664 personel, 228 araç ve 5 bot ile arama, kurtarma ve yol açma çalışmalarına aktif olarak katıldılar.

Mahallelerde Durum ve Hasar Tespit Çalışmaları

Açıklamada, Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde etkilenen 12 mahallede yapılan çalışmalara dair detaylar paylaşıldı. "Üç mahallede etüt çalışmaları tamamlandı. Diğer mahallelerde hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir," denildi. Araklı ve Sürmene'de 93 iş yeri ve 7 konutun yanı sıra 3 araçta hasar tespit edildi.

Sürmene ilçesindeki 4 mahallede 120 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü, tarımsal ürünlere ilişkin net bir bilgiye henüz ulaşılamadığı belirtildi. Ayrıca, bölgedeki tüm mahalle yollarının ulaşıma açık olduğu ifade edilerek, sadece bazı evlerin kapalı yollarının açılması için çalışmalar sürdüğü vurgulandı.

Destek Faaliyetleri ve Teşekkür Mesajı

Valilik, Türk Kızılayı'nın 3 ikram aracıyla sıcak çorba, kumanya, su ve ikramlık dağıtımında bulunduğunu da bildirdi. Ayrıca, sel, heyelan ve taşkınların ilk anlarından itibaren araç, makine ve personel desteği sunan Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Rize, Giresun ve Ordu illerinin Valiliklerine ve belediye kuruluşlarına teşekkür etti.