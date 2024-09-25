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Trabzon'da Taşkın ve Heyelanlar Sonrası Zarar Tespit Çalışmaları

Trabzon'da taşkın ve heyelan sonrası zarar tespitleri devam ediyor, 205 milyon liralık maliyet belirlendi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:16
Trabzon'da Taşkın ve Heyelanlar Sonrası Zarar Tespit Çalışmaları

Trabzon'da Taşkın ve Heyelanlar Sonrası Zarar Tespiti

Trabzon'un Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde meydana gelen taşkın ve heyelanlar sonrası, yapılan zarar tespit çalışmalarında toplam 205 milyon 526 bin liralık maliyet belirlendi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Valilikten yapılan açıklamada, afet bölgesindeki çalışmalara toplam 705 personelin katıldığı ve çeşitli kamu kurumlarına ait 373 iş makinesinin yol ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Etki Alanları ve Durum Tespiti

Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde toplam 36 mahallede hasar tespit edildi. Bu kapsamda, 25 konut, bir iş yeri ve ahırın boşaltıldığı bilgisi verildi ve diğer mahallelerde de çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde 128 iş yeri, 122 konut ve 81 araçta inceleme tamamlandı. Toplam hasar 205 milyon 526 bin 31 lira olarak kaydedildi. 36 hasarsız, 27 az hasarlı, 6 ağır hasarlı, 1 yıkık yapı olmak üzere toplam 70 yapı incelendi."

Tarımsal Varlıklar ve Alt Yapıya Hasar

544 üreticiye ait 276 bin 898 metrekare tarım arazisi ve 65 bin 700 depolama ürününün zarar gördüğü ifade edildi. Ayrıca, bölgede meydana gelen yıkımlara ilişkin hasar tespit ve onarım çalışmaları da sürüyor. Şimdiye kadar 195 noktada 166 istinat duvarı ve 42 menfez tespit edilmiştir.

İletişim ve Enerji Sorunları Çözüldü

Bölgedeki tüm abonelere ait telefon ve internet hatlarındaki sorunların giderildiği, enerji nakil hatlarındaki arızaların da ortadan kaldırıldığı bildirildi. Enerji verilemeyen mahalle kalmadığı ve bakım onarım çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Yardım Faaliyetleri

Türk Kızılayı, 3 ikram aracı ile toplamda 600 sıcak çorba, 2 bin 190 yemek, 8 bin 250 içecek ve 4 bin 400 su dağıtımı gerçekleştirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın çağrısı üzerine 10 ilden gelen 110 AFAD gönüllüsü, 4 okul, 2 cami ve Araklı Devlet Hastanesi'nde temizlik çalışmalarını tamamladı.

Gelecek Çalışmalar

Bölgede, heyelan ve sellerin etkilerini azaltmak için ilgili tüm kurumların çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

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