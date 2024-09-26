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Trabzon'da Taşkın ve Heyelanlar Sonrası Zarar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'daki sel felaketi sonrası, tespit edilen zarar 207 milyon lira olarak açıklandı ve çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 22:29
Trabzon'da Taşkın ve Heyelanlar Sonrası Zarar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da Zarar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Araklı, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerinde yaşanan heyelan ve taşkın felaketi sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, toplamda 138 iş yeri, 126 konut ve 85 araçta zarar tespitinin tamamlandığı belirtildi. Zararın toplam miktarının ise 206 milyon 953 bin 481 lira olduğu ifade edildi.

Sel ve Heyelanlar Sonrası Yapılan Çalışmalar

20 Eylül Cuma günü meydana gelen sel felaketi ile ilgili olarak, metrekareye 165 kilogram yağış düştüğü hatırlatıldı. Bu yağışların ardından 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD’a toplam 339 ihbar yapıldığı bildirildi. Bölgedeki rüsubat temizleme çalışmalarında 593 personel ve 339 iş makinesi görev alıyor.

Hasar Tespit Sonuçları

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında 70 hasarsız, 75 az hasarlı, 6 ağır hasarlı ve 1 yıkık bina olmak üzere 152 yapının incelemeye alındığı belirtildi. Ayrıca, 504 üreticiye ait toplam 276 bin 898 metrekare tarım arazisi ve 65 bin 700 depo ürün zarar gördüğü bildirildi.

Altyapı Çalışmaları ve Yardım Faaliyetleri

Valilik, yerel belediyelerle birlikte alt yapı tespit ve onarım çalışmalarının da sürdüğünü ve 234 noktada yol ve sanat yapıları için onarım gerektiğinin tespit edildiğini açıkladı. Elektrik arızalarının giderildiği ve artık enerji verilemeyen mahalle kalmadığı vurgulandı.

Türk Kızılay'ı, bölgedeki ihtiyaçlara yanıt olarak toplamda 600 sıcak çorba, 2 bin 190 yemek, 8 bin 250 içecek ve 4 bin 400 su dağıtımında bulundu. Ayrıca, AFAD'dan gelen 110 gönüllü, temizlik çalışmalarını tamamladı.

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