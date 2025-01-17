Trabzon'da Tırın Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:54
Trabzon'da Tırın Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Trabzon'da Tır Kazası: 1 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Söğütlü mevkisinde yaşanan kaza, A.Ş'nin kullandığı 55 APB 501 plakalı tırın, Alaattin K. yönetimindeki 34 UNF 37 plakalı otomobile çarpmasıyla gerçekleşti.

Tır, çarpmanın etkisiyle otomobili bir süre sürükleyerek refüje çarptı ve durabildi. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Alaattin K., Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay anı, bölgedeki çeşitli iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve kaza görüntüleri büyük ilgiyle izlendi.

Kaza ile ilgili olarak halk arasında günden güne artan trafik kazaları ve güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiği tartışmaları devam ediyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

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