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Trabzon'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 20:40
Trabzon'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Araklı'da Kaza: 7 Yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay, Kalecik Mahallesi'nde meydana geldi.

Trafik Kazası Detayları

Olay, Abdullah Yılmaz yönetimindeki 61 NH 905 plakalı otomobil ile Cihat Bayraktar idaresindeki 61 AG 539 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada, yaralananlar arasında sürücüler ile birlikte toplam 5 yolcu yer aldı.

Acil Yardım ve Müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayın detayları ve kaza sebebi araştırılıyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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