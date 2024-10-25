Trabzon'da Turizm Gelirleri Hedefleri Belirlendi

Trabzon'da Turizm Hedefleri Açıklandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon'da düzenlenen İl Tanıtım Geliştirme Kurulu ve Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Alpaslan, Türkiye'nin turizm gelirlerini 2030 yılına varmadan 100 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin Turizm Vizyonu

Alpaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizm sektörünü stratejik bir alan olarak ilan ettiğini ve Türkiye'nin bu sektördeki potansiyelini değerlendirdi. Yıl sonunda 60 milyar dolarlık bir hedefe ulaşacaklarını ifade eden Alpaslan, "Turizm sektörü, Türkiye için son derece önemli ve stratejik bir alandır" dedi.

Pandemi Sürecinde Türkiye'nin Başarısı

Alpaslan, pandeminin etkilerinin en aza indirildiği nadir ülkeler arasında Türkiye'nin bulunduğunu belirterek, Güvenli Turizm Sertifika Programı ile sektörde önemli adımlar attıklarını vurguladı. "Sektördeki ciddi riskleri göz önünde bulundurarak çalışmalarımıza devam etmeliyiz" diye ekledi.

Yerli ve Yabancı Turist Verileri

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, 2023'ün ocak-eylül döneminde şehre 1 milyon 164 bin 137 turist geldiğini bildirdi. Yerli turist sayısında geçen yıla göre %6 artış olduğunu vurgulayan Erdoğan, genel artış oranının ise %2 olduğunu belirtti.

Trabzon'a Yönelik Turist Akışı

Şehre en fazla turist gönderen ülkeler arasında Suudi Arabistan, Umman, İran, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alırken, Suudi Arabistan'dan gelen turist sayısında %19'luk bir artış gözlemlendi.

Anma Töreni ve Katılımcılar

Toplantıda, Kahramankazan'daki terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Törene, başta Vali Aziz Yıldırım olmak üzere, TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, kamu kurum müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Trabzon'da DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Salonunda, "İl Tanıtım Geliştirme Kurulu ve Turizm Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya, Vali Aziz Yıldırım (sol 5), Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan (sol 4) ve kamu kurum müdürleri, oda ve sektör temsilcileri katıldı.

Trabzon'da DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Salonunda, "İl Tanıtım Geliştirme Kurulu ve Turizm Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya, Vali Aziz Yıldırım (sol 5), Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan (sol 4) ve kamu kurum müdürleri, oda ve sektör temsilcileri katıldı.