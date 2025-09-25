Trabzon'da UMKE 15. Bölge Tatbikatı Kayabaşı Yaylası'nda

Trabzon'da 24-25 Eylül'de Kayabaşı Yaylası'nda Sağlık Bakanlığı UMKE'nin 15. Bölge Tatbikatı yapıldı; kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:25
Trabzon'da UMKE 15. Bölge Tatbikatı Kayabaşı Yaylası'nda Gerçekleştirildi

24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenen tatbikatın amacı kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek

Trabzon'da, Sağlık Bakanlığının Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 15. Bölge Tatbikatı" yapıldı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tatbikat 24-25 Eylül tarihlerinde Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası Tabiat Parkında gerçekleştirildi.

Açıklamada, tatbikata çok sayıda kurumun katıldığı belirtilerek, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Komutanlığı ile Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün paydaş olarak katılım sağladığı kaydedildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, tatbikat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada, gerçeği aratmayan senaryolar üzerinden icra edilen tatbikatın, olası afet ve acil durumlara karşı kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacını taşıdığı vurgulandı.

Trabzon'da, Sağlık Bakanlığının Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 15. Bölge Tatbikatı" yapıldı. Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen tatbikata, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım katılarak alanda incelemelerde bulundu.

