Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı ile 34 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu

Trabzon ilinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, toplam 34 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik Açıklaması ve Detaylar

Trabzon Valiliği'nden alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol uygulamaları sırasında iki aracı durdurdu. Yapılan aramalarda, bu araçlarda önemli miktarda uyuşturucu bulundu.

Gözaltına Alınan Şahısların Durumu

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında bir miktar esrar da yer aldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan gözaltına alınan üç şahıs üzerindeki yasal işlemler şu an için emniyet güçlerince devam ediyor.