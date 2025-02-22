Trabzon'da Yangın: 1 Yaralı

Trabzon'da Evde Yangın: 1 Kişi Yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Kalkınma Mahallesi Farabi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay anında apartman sakinleri, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sırasında elinden yaralanan Hilal Y., Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.