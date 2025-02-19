Trabzon'da Yangın Söndürme Malzemeleri İş Yerinde Patlama: 2 Yaralı

Trabzon Ortahisar'da meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 01:40
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 01:40
Trabzon'da Yangın Söndürme Malzemeleri İş Yerinde Patlama: 2 Yaralı

Patlama Ortahisar'da Gerçekleşti

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde bulunan bir iş yerindeki patlama sonucunda iki kişi yaralandı. Yangın söndürme malzemeleri satan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen patlama, paniğe neden oldu.

Acil Yardım ve Müdahale

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın meydana geldiği iş yerinde ciddi hasar oluşurken, patlamanın sebebini belirlemek için soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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