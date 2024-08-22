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Trabzon'da Yangın ve Cinayet: Üç Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Araklı'da yangın çıkan evde 3 kişinin cinayete kurban gitmesi sonrası 3 zanlı adli sürece taşındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:47
Trabzon'da Yangın ve Cinayet: Üç Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Trabzon'da Üç Cinayet Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trajik olayda, yangın çıkan bir evde cesetleri bulunan üç kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi. Yangın, Haçovit Yaylası’nda çıkan bir evde gerçekleşti ve olay sonrası üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler Yangın Sonrası Bulundu

Yangında hayatını kaybedenler arasında 61 yaşındaki Gülüzar, 66 yaşındaki Kasım ve 67 yaşındaki Arif Altuntaş yer aldı. Jandarma, olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda, ölen kişilerin akrabaları M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A.'nın bıçaklama eylemi ile cinayetlerin gerçekleştirildiğini tespit etti.

Zanlılar Adliye Sürecinde

Gözaltına alınan zanlılardan M.A, M.A. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne sevk edildiler. Zanlıların çelik yelek giydirilerek, birinin ayağının, diğerinin ise elinin sargılı olduğu gözlemlendi.

Kundaklama İhtimali ve Soruşturma Devam Ediyor

Yangının kundaklama sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Olay yerinde bulunan bıçak ise yakın arazide bulunarak delil olarak değerlendirildi. Soruşturma genişletilerek devam etmekte olup, yerel halk olayın nedenini merakla beklemektedir.

Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak...

Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak...

Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak...

Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak...

Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak...

Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

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