Trabzon'da Yangında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Yangın, Trajediyi Beraberinde Getirdi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Haçovit Yaylası'nda bir evde sabah saatlerinde çıkan yangın, 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olayın Gelişimi

Henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle birlikte yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Cesetler Bulundu

Yangının ardından yapılan detaylı inceleme sonucu evde 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin Gülüzar Altuntaş (61), Kasım Altuntaş (66) ve Arif Altuntaş (67) isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Olayla İlgili Gelişmeler

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının kundaklama ihtimali üzerine 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili detaylı soruşturmaya Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlandığı ifade edildi.

Cenazelerin, gerekli işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderileceği aktarıldı.