Trabzon'daki Heyelan Havadan Görüntülendi: Zarar Büyüdü

Trabzon'daki Heyelan Havadan Görüntülendi

Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen heyelan, özellikle istinad duvarının çökmesi ve bir ahırda oluşan hasar ile dikkat çekti. Olay, Çubuklu Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce, şiddetli yağışların ardından gerçekleşti.

Heyelan, Mehmet Korkmaz'a ait ev ve ahırın bulunduğu arazide, yamaçtan kopan toprak ve taş kütleleri ile ciddi bir zarar yarattı. Bu olay sonucunda, 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda da hasar meydana geldi.

AFAD Ekipleri İncelemelere Devam Ediyor

Heyelan sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı incelemeler ise sürüyor. Arazi sahibi Mehmet Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece meydana gelen heyelanı yüksek bir sesle fark ettiklerini ve dışarı çıktıklarında durumu gördüklerini belirtti.

Korkmaz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Aracımız heyelanın altında kaldı. Sonrasında jandarmayı aradım. Olay yerine gelen yetkililer can güvenliğimizi sağladıktan sonra hayvanlarımızla ilgilendi." Heyelan sonrası Arsin belediye başkanı, kaymakam ve AFAD yetkililerinin olay yerine geldiğini ifade eden Korkmaz, yetkililerden yalnızca konut değil, hayvancılık faaliyetlerine destek talep ettiğini vurguladı.

Korkmaz, "Hayvanlarımız var. Hayvancılıkla ülkeye, topluma bir şey üretmeye çalışıyoruz." diyerek, olayın kendileri için taşıdığı önemi dile getirdi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde istinat duvarının çökmesine ve bir ahırda hasar oluşmasına neden olan heyelan, havadan görüntülendi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde istinat duvarının çökmesine ve bir ahırda hasar oluşmasına neden olan heyelan, havadan görüntülendi.