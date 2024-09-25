Trabzon'daki Taşkın ve Heyelanların İzleri Siliniyor

Trabzon’da Taşkın ve Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları

Trabzon’un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde 20 Eylül tarihinde meydana gelen taşkın ve heyelanlar sonrası başlatılan hasar giderme çalışmaları aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Seferber Oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, etkilenen bölgelerde kapsamlı bir çalışmaya girişti. Belediyeden yapılan resmi açıklamada, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yol Bakım ve Onarım Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve İtfaiye Dairesi ekiplerinin, selden etkilenen bölgelerdeki mağduriyetleri gidermek için seferber olduğu belirtildi. Ekipler, 279 personel ve 171 araçla ihtiyaç duyulan noktalara zamanında müdahale ediyor.

Yerel Yönetimler ve Halkın İş Birliği

Araklı Merkez Mahallesi Muhtarı Selçuk Yılmaz, yaşanan felaketin büyüklüğünü vurgulayarak, "43 yaşıma geldim, daha önce böyle şiddetli bir yağmur, böyle bir felaket görmedim. O gece muhtarlık ofisimiz dizimize kadar sel sularıyla dolmuştu. Afetin hemen ardından Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ve Araklı Belediyemiz başta olmak üzere tüm kurumlar ilçemizde seferberlik başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'ten Allah razı olsun. Selin olduğu andan itibaren yanımızdaydı," dedi.

Muhtar Yılmaz, esnaf ve vatandaşların zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediyemiz tüm araçlarıyla inanılmaz bir destek verdi. Sularımız çekildikten sonra ihtiyaç sahiplerine yardımlar yaptı. Şehir merkezimiz tamamen temizlendi. Cadde aralarındaki temizlik çalışmaları devam ediyor. Okullarımız ise eğitime hazır hale getirildi," şeklinde konuştu.

İtfaiye Ekiplerinin Çabaları

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi personeli Mustafa Aktaş, şiddetli yağmur sırasında vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gelen ihbarlara zamanında müdahale ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız tüm ekipleri seferber etti. İlçelerden gelen itfaiye ekipleriyle beraber vatandaşlarımıza yardımcı olduk."

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde 20 Eylül'de meydana gelen taşkın ve heyelanların verdiği hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, 279 personel ve çoğunluğu iş makinelerinden oluşan 171 araçla ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ediyor.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde 20 Eylül'de meydana gelen taşkın ve heyelanların verdiği hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, 279 personel ve çoğunluğu iş makinelerinden oluşan 171 araçla ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ediyor.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde 20 Eylül'de meydana gelen taşkın ve heyelanların verdiği hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, 279 personel ve çoğunluğu iş makinelerinden oluşan 171 araçla ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ediyor.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde 20 Eylül'de meydana gelen taşkın ve heyelanların verdiği hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, 279 personel ve çoğunluğu iş makinelerinden oluşan 171 araçla ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ediyor.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde 20 Eylül'de meydana gelen taşkın ve heyelanların verdiği hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, 279 personel ve çoğunluğu iş makinelerinden oluşan 171 araçla ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ediyor.