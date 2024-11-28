Trabzon'daki Uçak Kazasında Pilotların Yargılanması Devam Ediyor

Trabzon'daki Uçak Kazasının Yargı Süreci

Trabzon Havalimanı'nda 6 yıl önce 13 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen uçak kazasına ilişkin pilotların yargılanmasına devam ediliyor. Ender Bayraktar ve İrfan Yavuz adlı pilotların, candan yaralanmaya neden olma suçlamasıyla Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmaları sürüyor.

Duruşma Detayları

Duruşmaya, pilotların avukatları İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım gösterdi. Duruşma salonunda, yolculardan F.Y. ve O.Ç.'nin avukatları da hazır bulundu.

Pilotların Beraat Talepleri

İkinci pilot İrfan Yavuz'un avukatı Hasan Özköse, önceki duruşmada müvekkilinin müştekilerin şikayetlerinden feragat ettiklerine dair noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyaya sunulduğunu belirterek, beraat talep etti.

Bunun yanı sıra birinci pilot Ender Bayraktar'ın avukatı Deniz Sağıroğlu da müvekkilinin beraatini istedi.

Savcılık Mütalaası

Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da taksirle yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmalarını talep etti. Ayrıca, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanması veya sürücü belgelerinin geri alınması gerektiğini vurguladı.

Müştekilerin Şikayetleri

Önceki duruşmada şikayetlerinden vazgeçen müştekilerden S.G. yönünden davanın düşmesine karar verilmesi istendi. Ancak diğer müştekilerin avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve şikayetlerinin sürdüğünü belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep ettiler.

Duruşma Erteleniyor

Mahkeme başkanı, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Bu süreç içerisinde, tüm tarafların savunma ve karşılıklı beyanları dikkatle değerlendirilmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.