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Trabzon'daki Yangın Felaketi: 3 Can Kaybı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki yaylada meydana gelen yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:31
Trabzon'daki Yangın Felaketi: 3 Can Kaybı

Yangın Olayı ve Can Kaybı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Haçovit Yaylası'ndaki bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının, Arif A.'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildirildi.

Yangına Müdahale

Olayın ardından çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

Olay Sonrası İncelemeler

Yangın sonrası yapılan incelemler sırasında evde 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, gerekli işlemler tamamlanmasının ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yangının nedeni hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yayladaki evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yayladaki evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

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