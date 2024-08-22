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Trabzon'daki Yangın Olayında İki Şüpheli Tutuklandı

Trabzon'da yangında bulunan 3 kişinin cinayetiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı. Olayda kullanılan bıçak da bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 19:02
Trabzon'daki Yangın Olayında İki Şüpheli Tutuklandı

Trabzon'da Yangın ve Cinayet Şüphesi

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen yangın, 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlandı. Yangın çıkan evde bulunan Gülüzar (61), Kasım (66) ve Arif Altuntaş (67) cesetleri, polis ve jandarma ekiplerinin dikkatini çekti.

Zanlılar Gözaltında

İlk tespitlere göre, olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen zanlılardan ikisinin yaralı olduğu görüldü.

Mahkeme Süreci

Araklı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, zanlılar M.A. (37) ve M.A. (24) ile suça sürüklenen çocuk A.A.'yı sorgulayarak tutuklama kararı verdi. M.A. (37) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılar, "kasten öldürme" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Aileler Arasındaki Anlaşmazlık

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda, cinayetin arkasında arazideki anlaşmazlıkların bulunduğu belirlendi. Yangın sonucu evin yakınlarında bulunan cinayet aleti olan bıçak da jandarma tarafından ele geçirildi.

Bu trajik olay, Trabzon'un Araklı ilçesinde alev alev yanan evde yaşananların ardında yatan sebepleri gözler önüne seriyor.

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