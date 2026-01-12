Trabzon’dan Gaziantep’e Şifa: Kapalı By-pass ile Hızlı İyileşme

49 yaşındaki Tülay Şalvarcı, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde Prof. Dr. Gökhan Gökaslan tarafından yapılan kapalı by-pass sonrası 4 günde taburcu oldu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:27
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde başarılı operasyon

Trabzon’dan Gaziantep’e gelerek Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde tedavi gören 49 yaşındaki Tülay Şalvarcı, kapalı by-pass ameliyatı sonrasında kısa sürede sağlığına kavuştu.

Ameliyat, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan tarafından gerçekleştirildi. Başarılı operasyonun ardından Şalvarcı, Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, Kalp ve Damar Cerrahisi Koordinatörü Mustafa Artar ve Anka Hastanesi kalp merkezi ekibi ile fotoğraf çektirdi.

Ameliyat sonrası takip sürecinin ardından hasta, 4 gün sonra taburcu edilerek günlük yaşamına döndü. Taburculuk sonrası sürecini hekim önerileri doğrultusunda sürdüren hasta, Trabzon’a dönüşünü kendi aracıyla gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Gökhan Gökaslan ise kapalı kalp ameliyatlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kapalı by-pass cerrahisi, uygun hastalarda göğüs kemiği açılmadan uygulanabilen bir yöntemdir. Bu cerrahi teknik, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin daha kontrollü ilerlemesine ve hastanın günlük yaşamına daha kısa sürede dönmesine imkan tanıyabilir. Her hasta için yöntem seçimi, detaylı değerlendirme sonrası planlanır."

