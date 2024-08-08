Trabzon'dan Hatay'a Şehit Ferhat Gedik Anma Konvoyu

Şehit Ferhat Gedik Anısına Konvoy Düzenleniyor

11 Ağustos 2017 tarihinde Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında, Eren Bülbül'ü korurken şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına bir etkinlik düzenleniyor. Trabzon'dan Hatay'a doğru yola çıkacak olan konvoya, motosikletli gruplar da katılacak.

Tebrikler ve Dualar

Etkinlik, Trabzon Şehitliği'nde, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi ve Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği organizasyonuyla gerçekleşiyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinlikte emeği geçenleri tebrik ederek şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz bizimle beraber yaşıyor. Bu topraklar o kadar mübarek ki yine onların sayesinde ayaktayız. Nice şehitler verdik bu toprakların ilelebet bağımsız kalması için."

Şehitlere Saygı

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, programın İskenderun'da sona ereceğini belirterek, vatan ve millet için canını feda eden tüm şehit ve gazilere saygılarını sundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Ferhat Gedik çok kıymetli işler yaptı. Her bir şehidimizin mücadelesi bizim için çok kutsal." dedi.

Yola Çıkma ve Güzergah

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan'ın da katıldığı programın ardından katılımcılar, şehitler için dua etti. Konvoy, ilk durakları olan Malatya Şehitliği'ne ulaşmak üzere yola çıktı. Ekip, Kahramanmaraş Şeyh Adil Şehitliği'ni ve Ferhat Gedik'in bulunduğu Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Bekbele Şehitliği'ni ziyaret ederek toplamda 900 kilometrelik bir güzergahı tamamlayacak.