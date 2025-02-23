Trabzon Havalimanı'nda Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon Havalimanı'nda iptal edilen seferlerin yeniden başlaması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:21
Trabzon Havalimanı'nda Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon Havalimanı'nda Yoğun Kar Mücadelesi

Trabzon Havalimanı'nda, iptal edilen seferlerin yeniden başlaması için karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yoğun kar yağışı sonrası seferler aksamadı

Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, havalimanının bulunduğu bölgeyi beyaza bürüdü. Yolcuların seyahat planlarının aksamaması adına, havalimanında hemen gerekli tedbirler alındı ve çalışmalar hızlı bir şekilde başlatıldı.

Bu bağlamda, apron ve pistte biriken karlar temizleniyor. Uçuş güvenliğini sağlamak için 25 kişilik bir ekibin görev yaptığı öğrenildi.

Ekibin önlemleri sürüyor

Aydınlatma ve buzlanma gibi tehlikelere karşı önlem alan ekipler, havalimanının iç yol kısmında da çalışmalarını sürdürmekte. Bu sayede, hem uçuşların aksamaması hem de yolcu güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Trabzon Havalimanı'nda iptal edilen seferlerin yeniden başlaması için karla mücadele çalışmaları...

Trabzon Havalimanı'nda iptal edilen seferlerin yeniden başlaması için karla mücadele çalışmaları devam etti. Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından apron ve pist başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı havalimanında biriken karlar temizlendi.

Trabzon Havalimanı'nda iptal edilen seferlerin yeniden başlaması için karla mücadele çalışmaları...

Trabzon Havalimanı'nda iptal edilen seferlerin yeniden başlaması için karla mücadele çalışmaları devam etti. Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından apron ve pist başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı havalimanında biriken karlar temizlendi.

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