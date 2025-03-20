Trabzon Havalimanı'ndan Kalkan Jet, Motor Arızasıyla Acil İniş Yaptı

Özel jet, motor arızası nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Arızanın nedeni kuş tıkanması olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:42
Trabzon Havalimanı'ndan Kalkan Jet, Motor Arızasıyla Acil İniş Yaptı

Özel Jet Acil İniş Yaptı

Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan bir özel jet, motor arızası nedeniyle kısa süre içinde acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, jetin Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkarak İzlanda'ya gitmek üzere havalandığı öğrenildi.

Yakıt İkmali ve Motor Arızası

Jet, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na inmiş, ikmalin ardından tekrar havalandığında pilot, motor arızası nedeniyle acil iniş izni talep etti.

Havalimanına güvenli bir şekilde inen jetin motor kısmında yapılan ilk incelemede, kuş girmesi nedeniyle arızanın meydana geldiği belirlendi. Yetkililer, arızanın giderilmesinin ardından jetin İzlanda'ya hareket edeceğini bildirdi.

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