Trabzon Havalimanı'nın Yeni Hizmet Binaları 27 Ağustos'ta Açılıyor

Trabzon Havalimanı'nın Yeni Dönemi

Trabzon Havalimanı'nın modernizasyon çalışmaları sonucunda yeni hizmet binaları ile bağlantı yollarının açılışı 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Bu tören, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla kutlanacak.

Bakanların Açılış Töreni Sonrası Gezisi

Açılışın ardından iki bakan, Trabzon'un doğal güzelliklerini incelemek üzere Çal Mağarası, Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkuru ve Hıdırnebi Yaylası'na geçecekler. Bu ziyaretler, bölgenin turizm potansiyelini arttırma amacını taşıyor.

Ulaştırma Bakanı'nın Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Modernize edilen hizmet binalarımızla Trabzon Havalimanı'nın kapasitesini artırmayı ve yolculara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Trabzon'un doğal ve kültürel zenginliklerinin ulaşım projeleri ile desteklendiğinde şehrin cazibesinin artacağına dikkat çekerek, "Bu yeni havalimanı tesisleri, şehrimizin daha fazla turist çekmesine ve ticaretin gelişmesine olanak tanıyacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun" dedi.