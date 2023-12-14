Trabzon Havalimanı yarın 6 saat uçuşlara kapatılıyor

Trabzon Havalimanı'nda yarın 6 saat uçuşlar iptal edilecek. Pist onarım çalışmaları sebebi ile havalimanının uçuşlara kapanacağı açıklandı.

Trabzon Havalimanı yarın 6 saat uçuşlara kapatılıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos'ta pistin asfalt kaplamasının iki yerinde kopma ve bozulma meydana geldi. O dönemde geçici olarak yapılan onarım çalışmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü ile yüklenici inşaat firması bölgedeki sorunu gidermeye yönelik çalışma yürüttü.

Tekniğe uygun olarak üretilen asfaltın bölgeye getirilmesi ve bozulmanın görüldüğü yerlerin onarılması için tarih belirlemek adına toplantı düzenlendi. Toplantı neticesinde yapılacak onarım çalışmasının uçuş emniyetinde risk teşkil etmemesi adına 15 Aralık Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi ve bu saat aralığında havalimanının uçuşlara kapatılması kararı alında. 

Belirtilen saat aralığında hava yolu şirketleri alanda uçuş gerçekleştiremeyecek.

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