Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali Açıldı

Bakanlar Uraloğlu ve Ersoy, Trabzon Havalimanı’nın yeni dış hatlar terminalinin açılışında önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:26
Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali Açıldı

Trabzon Havalimanı'nın Yenilenmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı'nın yeni dış hatlar gelen yolcu terminalinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Uraloğlu, 2023 yılında havalimanının yaklaşık 3,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını belirtti. Açılan yeni terminal ile birlikte yolcu konforunun artırılacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu’nun Açıklamaları

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi vererek, "Havalimanı, 1957 yılında Doğu Karadeniz'in ilk havalimanı olarak hizmete başladı ve o günden bu yana önemli bir gelişim gösterdi" dedi. Havalimanındaki yatırımların, AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirildiğini vurguladı.

2023 Yılı Yolcu İstatistikleri

Bakan Uraloğlu, "2023 yılında Trabzon'a 1 milyon 319 bin 299 turist geldi" diyerek, kentin büyümesine bağlı olarak havalimanındaki yolcu sayısının sürekli arttığını söyledi. Uraloğlu, bunun yanı sıra yeni havalimanı projesinin de hayata geçeceğini açıkladı.

Dış Hatlar Uçuş Ağı

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın 11 ülkede 20 noktaya dış hat uçuşu sağladığını belirtti. Ayrıca, Suudi Arabistan ile direkt uçuşların başladığını ve yaz dönemi boyunca yoğun bir trafik yaşandığını aktardı.

Bakan Ersoy'un Değerlendirmeleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hava yolu taşımacılığının turizm üzerindeki önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin uluslararası uçuş ağı açısından büyük bir merkez haline geldiğini ifade etti. Eğitime yönelik yapılan yatırımları ve projeleri destekleyeceklerini dile getirdi.

Gelecek Projeler

Uraloğlu, mevcut havalimanının yerinden daha kuzeye yeni bir havalimanı inşa edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ulaşımda gelişim sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projelerin, hem şehre hem de ülkeye büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

İşbirliği ve Destek

Trabzon valisi ve diğer yetkililer de tören sırasında konuşarak, havalimanının gelişimine ve sağlanan desteklere vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binasının Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, törende bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binasının Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, törende bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binasının Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, törende bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binasının Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, törende bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binasının Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, törende bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binasının Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, törende bir konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!