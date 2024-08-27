Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali Açıldı

Trabzon Havalimanı'nın Yenilenmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı'nın yeni dış hatlar gelen yolcu terminalinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Uraloğlu, 2023 yılında havalimanının yaklaşık 3,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını belirtti. Açılan yeni terminal ile birlikte yolcu konforunun artırılacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu’nun Açıklamaları

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi vererek, "Havalimanı, 1957 yılında Doğu Karadeniz'in ilk havalimanı olarak hizmete başladı ve o günden bu yana önemli bir gelişim gösterdi" dedi. Havalimanındaki yatırımların, AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirildiğini vurguladı.

2023 Yılı Yolcu İstatistikleri

Bakan Uraloğlu, "2023 yılında Trabzon'a 1 milyon 319 bin 299 turist geldi" diyerek, kentin büyümesine bağlı olarak havalimanındaki yolcu sayısının sürekli arttığını söyledi. Uraloğlu, bunun yanı sıra yeni havalimanı projesinin de hayata geçeceğini açıkladı.

Dış Hatlar Uçuş Ağı

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın 11 ülkede 20 noktaya dış hat uçuşu sağladığını belirtti. Ayrıca, Suudi Arabistan ile direkt uçuşların başladığını ve yaz dönemi boyunca yoğun bir trafik yaşandığını aktardı.

Bakan Ersoy'un Değerlendirmeleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hava yolu taşımacılığının turizm üzerindeki önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin uluslararası uçuş ağı açısından büyük bir merkez haline geldiğini ifade etti. Eğitime yönelik yapılan yatırımları ve projeleri destekleyeceklerini dile getirdi.

Gelecek Projeler

Uraloğlu, mevcut havalimanının yerinden daha kuzeye yeni bir havalimanı inşa edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ulaşımda gelişim sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projelerin, hem şehre hem de ülkeye büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

İşbirliği ve Destek

Trabzon valisi ve diğer yetkililer de tören sırasında konuşarak, havalimanının gelişimine ve sağlanan desteklere vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binasının Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, törende bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binasının Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, törende bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binasının Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, törende bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binasının Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, törende bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binasının Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, törende bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binasının Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, törende bir konuşma yaptı.