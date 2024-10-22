Trabzon İklim Buluşmaları Paneli Yapıldı

Trabzon İklim Buluşmaları Paneli

Ortahisar Belediyesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen "Trabzon İklim Buluşmaları" paneli, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildi.

Oturumlar ve Konular

Üç oturumdan oluşan panelde, ilk oturumda sürdürülebilir su, tarım ve gıda politikaları, ikinci oturumda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji dönüşüm politikaları, üçüncü oturumda ise dönüşüm süreci ve ulusal kalkınma için gereken adımlar ele alındı.

Önemli Vurgular

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Yücesan, orman ekosisteminin korunmasının önemli olduğunu belirtti. Yücesan, tabiat parkları ve milli parkların korunması gerektiğini ifade ederek, "Koruma statüsünde birçok alan var. Bizim aslında baktığımız zaman biyolojik çeşitliliği korumak açısından geçmişten emanet aldığımız ve geleceğe emanet edeceğimiz doğada önemli rezerv alanları oluşturan noktalar buralar." dedi.

İklim krizi gibi sorunlara da değinen Yücesan, geri dönüşün mümkün olmadığını vurgulayarak, insanların koruma ve kullanma dengesi içinde sorumluluklar taşıdığını kaydetti. "Politikalara yansıyacak ve genel davranış biçimine dönebilecek hareket mekanizmasını güçlendirmek zorundayız."

Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

KTÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelinin Avrupa’da İspanya'dan sonra ikinci sırada olduğunu belirtti. Kurdoğlu, "Bu anlamda yenilenebilir enerji kaynaklarının bazıları için potansiyelimiz var. İnsanların yaptığı endüstri devrimi sonrası karbon emisyonları bu durumu etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcılar

Programa Vali Yardımcısı Ercan Öter, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da katıldı. Panel, yerel düzeyde iklim değişikliği ile mücadele için önemli bir platform oluşturdu.

Ortahisar Belediyesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Ülke Politikaları Vakfınca "Trabzon İklim Buluşmaları" paneli düzenlendi. KTÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, sunum yaptı.

Ortahisar Belediyesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Ülke Politikaları Vakfınca "Trabzon İklim Buluşmaları" paneli düzenlendi. KTÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, sunum yaptı.