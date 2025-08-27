Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
Arama kurtarma çalışmaları sonuçlandı
Trabzon'un Of ilçesinde, Kale mevkisinden dün serinlemek için kuzenleriyle girdiği denizde kaybolan 13 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nu arama çalışmaları tamamlandı.
Sahil Güvenlik, AFAD, deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 200 metre açıkta ulaşıldı.
Denizden çıkarılan cenaze, incelemenin ardından Of Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.
