Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Trabzon'un Of ilçesinde Kale mevkisinde denize giren 13 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nun cansız bedenine arama ekipleri yaklaşık 200 metre açıkta ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:13
Arama kurtarma çalışmaları sonuçlandı

Trabzon'un Of ilçesinde, Kale mevkisinden dün serinlemek için kuzenleriyle girdiği denizde kaybolan 13 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nu arama çalışmaları tamamlandı.

Sahil Güvenlik, AFAD, deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 200 metre açıkta ulaşıldı.

Denizden çıkarılan cenaze, incelemenin ardından Of Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

