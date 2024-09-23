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Trabzon Ortahisar Belediyesine Çevre Kirliliği Ceza

Ortahisar Belediyesi, 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü için 2 milyon 598 bin lira ceza aldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:56
Trabzon Ortahisar Belediyesine Çevre Kirliliği Ceza

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığına Ceza Kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan denetimlerde Ortahisar Belediyesi'nin, yol kenarına 150 ton evsel çöp dökmesinden dolayı 2 milyon 598 bin lira idari para cezası verdi.

Denetim Sonuçları ve İhlal

Denetimler, Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İhbar üzerine yapılan incelemelerde, belediyeye ait çöp toplama araçlarının, halk sağlığını tehdit edecek ölçüde çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi.

Yetkililerin Açıklamaları

Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ortahisar Belediyesi, çöplerin uygun bir şekilde atık tesisine yönlendirilmesi hususunda uyarıldı. Çevre Kanunu gereği, cezai işlem uygulanmıştır. Bakanlığımız, çevreyi kirleten uygulamalara kesinlikle müsaade etmeyecektir," ifadeleri yer aldı.

Sorumluluk Sahibi Kuruluşlar

Bakanlık, çevre temizlik ve atık yönetimi hususundaki kuralların ihlaline karşı sıfır tolerans politikası benimsediğini ve bu tür ihlalleri önlemek için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

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