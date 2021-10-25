Trabzon Sürmene’de oda başkanının iş yerine silahlı saldırı

ilçesine bağlı Yemişli Mahallesinde Sürmene bıçağı satılan bir dükkana sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin silahla dükkana girerek üst üste ateş açtığı görüldü. Saldırı sonunda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan saldırı yapılan dükkanın Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu’na ait olduğu bildirildi. İş yerine saldıran şahıs saldırının ardından kaçtı. Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için harekete geçti.