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Trabzon Sürmene’de oda başkanının iş yerine silahlı saldırı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu’na silahlı saldırı düzenlendi. Başkan İsmailoğlu’na ait olan bıçak satışı yapılan iş yerine düzenlenen saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 16:15
Trabzon Sürmene’de oda başkanının iş yerine silahlı saldırı
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Trabzon Sürmene ilçesine bağlı Yemişli Mahallesinde Sürmene bıçağı satılan bir dükkana sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin silahla dükkana girerek üst üste ateş açtığı görüldü. Saldırı sonunda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan saldırı yapılan dükkanın Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu’na ait olduğu bildirildi. İş yerine saldıran şahıs saldırının ardından kaçtı. Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için harekete geçti.


Son Güncelleme: 25.10.2021 16:15
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonSürmeneEsnaf Ve Sanatkarlar Odası
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