Trabzon'un 3 İlçesinde Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Trabzon'un Araklı, Maçka ve Yomra ilçelerinde bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Trabzon Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, önceki gün kenti etkileyen yoğun kar yağışının ardından buzlanma riski nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Araklı ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu, Çankaya İlkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki okullar, ortaöğretim taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bu karar, söz konusu okulların öğrencilerinin güvenliği göz önünde bulundurularak alındı.

Maçka ilçesinde ise Hamsiköy, Başar, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde de eğitime ara verilmiştir. Açıklamada, Yomra ilçesindeki kırsal mahallelerde yer alan Çamlıyurt İlkokulu, Maden Ortaokulu, Oymalıtepe İlkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu, Özdil İlkokulu ve Özdil İmam-Hatip Ortaokulu için 26 Kasım Salı günü 1 gün süreyle eğitim faaliyetlerinin durdurulmasına, ilçe kaymakamlık komisyonları tarafından karar verildiği ifade edilmiştir.

Öğrencilerin güvenliğini ön planda tutan bu tedbirlerle, olası kazaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

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