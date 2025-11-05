Trabzon'un Yomra Elmalı Pidesi: Yeni Lezzet Deneyimi

Trabzon'un Yomra Elmalı Pidesiyle Yeni Lezzet Deneyimi

Yöresel elma pideyle buluştu

Karadeniz lezzetlerinden Trabzon pidesi, coğrafi işaretli Yomra elması ile bir araya gelerek dikkat çeken bir tat ortaya çıkardı. Pide ustası Abdulkadir Bektaş, daha önce bölgenin simge tatları olan hamsi ve kuymak'ı pideyle buluşturduklarını anımsatarak, şimdi sıra dışı bir projeye imza attıklarını açıkladı.

Belediye işbirliği ve sosyal sorumluluk

Yomra Belediyesi tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesine destek verdiklerini belirten Bektaş, belediyenin Yomra elmasının fidesini yetiştirip vatandaşlara dağıttığını ve üretilen elmayı para karşılığında geri aldığını söyledi. Bu çalışmanın bölgesel elmanın tanıtımına katkı sağladığını vurguladı.

Deneyim ve sunum

Yaklaşık 40 yıldır baba mesleğini sürdüren Bektaş, önce elmalardan komposto yaptıklarını ve müşterilere ikram ettiklerini; ardından elmayı üç farklı biçimde pideyle buluşturduklarını belirtti. Bektaş, geleneksel bir tat olarak bahsettiği ’fış fış’ uygulamasından söz ederek, elma ve armutların kuzine soba veya ev fırınlarında pişirilmesiyle oluşan lezzeti yaşatmak istediklerini ifade etti. Denemelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve kompostoyu ikram etmeye devam ettiklerini ekledi.

İlk kez biz yaptık, fark yaratacak

Elmayı pideyle buluşturan çalışmanın ilk kez kendileri tarafından yapıldığını söyleyen Bektaş, "Elmadan yapılan pideyi ilk kez biz yaptık ve ortaya gerçekten çok farklı, çok lezzetli bir ürün çıktı" dedi. Pidenin menüye eklenmesi planlandığını, müşterilerin talep etmesi halinde sunulacağını belirtti. Bu çalışmayla yöresel elmanın tanıtımında bir farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

Kültürün yaşatılması ve gelecek planları

Bektaş, pazar günlerinin pide kültürü olduğunu ve amaçlarının bu kültürü yaşatmak olduğunu söyledi. Günümüzde çocukların fast food alışkanlığına yönelmesine dikkat çeken ustanın ifadesine göre, geçmişte evlerde kaynayan tencerelerin yerini hazır gıdalar almış durumda. Kendini araştırmacı bir pideci olarak tanımlayan Bektaş, "15 yıl önce kuymağı pideye koydum, ardından hamsiyi pideyle buluşturdum. Şimdi de elmayı pideye ekledim" diye konuştu ve yeni projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ekledi.

Öne çıkan isimler: Abdulkadir Bektaş, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık.

