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Trabzon Üniversitesi 26 Yeni Akademisyen Alacak

Trabzon Üniversitesi, çeşitli fakültelere 26 akademisyen alımı yapacak. Başvurular 23 Ağustos'a kadar.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:12
Trabzon Üniversitesi 26 Yeni Akademisyen Alacak

Trabzon Üniversitesi 26 Akademisyen İhtiyacı Duyuruldu

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, üniversiteye 26 akademisyenin alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Eğitim Fakültesine 5, Hukuk, İletişim, İlahiyat ve Spor Bilimleri Fakültelerine 1'er profesör atanacağı bildirildi.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Alımları

Rektörlük tarafından belirtilen diğer kadrolar arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi için 2 doçent, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, Hukuk ve İletişim Fakülteleri ile Şalpazarı Meslek Yüksekokulu için 1'er doçent görevlendirilmesi de yer alıyor.

Ayrıca, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesine 6, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine 2 ve Spor Bilimleri ile İlahiyat Fakültelerine de 1'er doktor öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru Süreci

Başvurular, 23 Ağustos 2023 tarihine kadar Trabzon Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek. Adayların, ilgili şartları ve detayları inceleyerek başvurularını tamamlamaları önemle tavsiye ediliyor.

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