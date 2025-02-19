Trabzon ve Artvin'de Eğitime Kar Engeli: 2 Gün Ara Verildi

Trabzon ve Artvin'de Olumsuz Hava Koşulları Eğitime Ara Verdi

Kar yağışı ve buzlanma riskleri, Trabzon il genelinde 20 ve 21 Şubat tarihlerinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmesine neden oldu. Trabzon Valiliği, bu kararın alınmasında öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini ön planda tuttuğunu açıkladı.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelliler, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellere de bu süre zarfında idari izin verileceği bildirildi.

Artvin'in Şavşat İlçesinde 1 Gün Eğitime Ara

Artvin'in Şavşat ilçesinde de aynı olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Şavşat Kaymakamlığı, ilçe genelinde devam eden kar yağışının ve buzlanma tehlikesinin eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediğine duyurdu.

Buna ek olarak, Artvin'deki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.