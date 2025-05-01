Trabzon ve Çevre İllerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Trabzon'da Kutlamalar Renkli Geçti

Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Trabzon'da çeşitli sendikaların üyeleri, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanarak Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüyüş yaptı.

Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Sekreteri ve TÜRK-İŞ Trabzon İl Başkanı Gökhan Gedikli, 1 Mayıs'ın insanca çalışma şartları sağlama mücadelesinin sembolü olduğunu ifade etti. Gedikli, taşeron işçilerin haklarına dikkat çekerek, "TÜRK-İŞ olarak taleplerimizi sıkça dile getirdik. Artık sabrımız kalmadı," dedi ve gelir vergisi konusunda düzenleme beklentisini de sözlerine ekledi.

Katılımcılar, etkinlik sırasında karanfil dağıtımı yaptı ve horon oynayarak kutlamaları coşku içinde sürdürdü.

Ordu'da Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Öte yandan, Ordu'da da etkinlikler gerçekleştirildi. Ceren Özdemir Meydanı'nda toplanan işçiler, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Tayfun Gürsoy Parkı'na yürüyerek 1 Mayıs'ın önemini vurguladı. Etkinlikte, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel de yer aldı.

Program, katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.

Giresun'da Emek Mücadelesi

Giresun'da ise sendika üyeleri Debboy mevkisinde toplandı. Pankartlar eşliğinde Osman Ağa Meydanı'na yürüyen grup, çeşitli sloganlar attı. Belediye İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Halil Yeşiltepe, 1 Mayıs'ın sadece taleplerin dile getirildiği bir gün olmadığını vurgulayarak, "Bu gün, emek cephesinin ortak mücadelesinin sergilendiği bir gün" dedi.

Etkinlikte CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de katıldı ve kutlamalar horon ile sona erdi.

Artvin'de Umut ve Dayanışma Mesajları

Artvin'de 1 Mayıs etkinlikleri Halitpaşa Meydanı'nda gerçekleştirildi. KESK Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, 1 Mayıs'ın emeğin, umudun, kardeşliğin ve barışın günü olduğunu belirtti. DİSK Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Sancal da konuşma yaptı ve yerel sanatçılar etkinlikte sahne aldı.

Ayrıca, TES-İŞ Sendikası Artvin Şubesi, 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda bir 1 Mayıs etkinliği düzenleyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi. Trabzon'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen çeşitli sendikaların üyeleri, ellerinde döviz ve pankartlarla Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci, konuşma yaptı.

Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi. Trabzon'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen çeşitli sendikaların üyeleri, ellerinde döviz ve pankartlarla Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci, konuşma yaptı.