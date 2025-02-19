Trabzon ve Giresun'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Trabzon ve Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:58
Trabzon ve Giresun'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kar Yağışı Eğitimi Olumsuz Etkiledi

Trabzon ve Giresun'da etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde eğitim kurumlarındaki faaliyetleri durdurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada kar yağışının yanı sıra olumsuz hava koşullarının, belirli ilçelerde ciddi etkiler yarattığı bildirildi.

Trabzon'daki Eğitim Durumu

Kar nedeniyle Akçaabat’ta 11, Arsin’de 1, Çarşıbaşı’nda 7 ve Yomra’da 4 okulda eğitimde bugünkü faaliyetlere ara verildi. Bu ilçelerdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı belirtildi.

Giresun'da Eğitime Ara Verildi

Giresun'a bağlı Yağlıdere ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verildi. Ayrıca, merkez ilçeye bağlı belde ve köy okullarında da eğitime bugün ara verildiği ifade edildi. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı açıklandı.

Öğrencilerin ve velilerin, hava koşullarını göz önünde bulundurarak tedbirli olmaları önemle vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağının Soruşturma Sonuçları Yıl Sonunda Açıklanacak
2
Kars ve Tunceli'de Kar Yağışı Etkili Oldu
3
Bakan Yumaklı'dan Kırsalda Sürdürülebilir Tarım Vurgusu
4
Yeni DOKAP Eylem Planı ile Doğu Karadeniz'de Tarım ve Turizmde Atılım hedefleniyor
5
Kanada, Trump'ın Tehditlerine Karşı Avrupa'dan Destek İstiyor
6
HSK, Menajer Ayşe Barım’ın Tahliye Kararı Veren Hakimi Soruşturuyor
7
Türkiye'nin Türk Cumhuriyetlerine İhracatı 5 Yılda İki Katına Çıktı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı