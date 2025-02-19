Trabzon ve Giresun'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kar Yağışı Eğitimi Olumsuz Etkiledi

Trabzon ve Giresun'da etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde eğitim kurumlarındaki faaliyetleri durdurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada kar yağışının yanı sıra olumsuz hava koşullarının, belirli ilçelerde ciddi etkiler yarattığı bildirildi.

Trabzon'daki Eğitim Durumu

Kar nedeniyle Akçaabat’ta 11, Arsin’de 1, Çarşıbaşı’nda 7 ve Yomra’da 4 okulda eğitimde bugünkü faaliyetlere ara verildi. Bu ilçelerdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı belirtildi.

Giresun'da Eğitime Ara Verildi

Giresun'a bağlı Yağlıdere ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verildi. Ayrıca, merkez ilçeye bağlı belde ve köy okullarında da eğitime bugün ara verildiği ifade edildi. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı açıklandı.

Öğrencilerin ve velilerin, hava koşullarını göz önünde bulundurarak tedbirli olmaları önemle vurgulandı.