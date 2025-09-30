Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman kapatıldı

Trabzon Çarşıbaşı Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu; liman giriş-çıkışları güvenlik nedeniyle kapatıldı, uzman ekipler inceleme yapıyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:57
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında, gece saatlerinde avlanan balıkçılar tarafından bir insansız deniz aracı tespit edildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi ve liman giriş-çıkışları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Olayın gelişimi

Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bir bölgeye çıkarıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve aracın detaylı incelemesi için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklama

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS (Su Altı Savunma) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir."

Açıklamada ayrıca: "İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur." denildi.

Kooperatif başkanının açıklaması

Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz, gece denize açılan balıkçıların bulduğu aracı limana getirdiğini ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildiğini söyledi. Yılmaz, "Ekipler tekneyi incelemeye aldı ve içinde tehlikeli madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktı. Ben de gece saat 02.00 civarı limana geldim. Bomba imha ekibi geldi, inceledi. Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık. Sabah gelen bomba imha ekibi de incelemelerini sürdürüyor." diye konuştu.

Ekiplerin incelemesi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri, bölgede sinyal kesici kullanarak incelemelerde bulundu. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı de bölgedeki ekiplerden bilgi aldı. İstanbul'dan gelecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS ekipleri de insansız deniz aracında kapsamlı teknik inceleme yapacak.

Balıkçının ifadesi

Hamsi avlamak için denize açıldıklarını söyleyen balıkçılardan Halil İbrahim Bozok, "Vince taktık, kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor. Daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber vererek, batan tekneyi gemimizin üzerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı'na getirdik. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik." dedi.

Bozok, aracı ilk gördüklerinde küçük bir fiber balıkçı teknesi zannettiklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Halatlarımızı takıp yukarı kaldırdıktan sonra askeri bir bot olduğunu fark ettik. O anda 'içinde herhangi bir cisim, bomba bir şey olabilir' diye düşündük ama sonuçta bunu kaldırdık. Herhangi bir patlama, problem olmadığı için teknemizin kenarında asılı bir şekilde karaya kadar getirdik. Herhangi bir problem olmadı. Tabi yaptığımız yanlış bir şey. Deniz üzerinde ekipleri çağırıp ona müdahale etmek lazımdı."

Olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme sürüyor.

