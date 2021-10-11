Trabzon’da dev fuhuş operasyonu: 231 kadın gözaltına alındı

11 Ekim 2021 Pazartesi 14:20
Trabzon
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince il genelinde son yılların en büyük fuhuş operasyon
u düzenlendi. Ekipler son aylarda günübirlik ev ve apart kiralamalarındaki artışın ardından gelen ihbarlar nedeniyle harekete geçti.
Son üç ayda 17 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 67’si yabancı 231 kadın hakkında adli işlem başlatıldı. Söz konusu kadınlardan 155’i hakkında çevreyi rahatsız etmek suçundan işlem başlatılırken söz konusu kadınlarda 31 bin 620 TL para cezası verildi.
Son Güncelleme: 11.10.2021 14:20
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