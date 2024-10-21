Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Olaylar: 4 Futbolcu Uzlaştırma Bürosuna Gönderildi

Trabzonspor-Fenerbahçe Müsabakası Sonrası Olaylar

17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda, 4 futbolcunun da aralarında bulunduğu 23 taraftarın dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaştırma Bürosuna Gönderilen İsimler

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dahilinde, sahaya giren H.Ç, K.O, O.B, A.A gibi isimlerin dosyaları uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ayrıca, Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve eski Fenerbahçeli Michy Batshuayi hakkında da benzer bir karar alındı.

Ekstra Bilgiler

Eski Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz hakkında da uzlaştırma bürosuna sevk edilme kararı verildi. Yürütülen soruşturmalar sonucunda, meşru müdafaa kapsamında kalan diğer Fenerbahçeli futbolcular hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Olaylar sırasında sahaya girdiği ancak hiçbir futbolcuya fiziksel saldırıda bulunmayan 84 taraftar hakkında da hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği bildirildi.