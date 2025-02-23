Trabzonspor-Gaziantep FK Maçında Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kar Yağışı Papara Park’ı Beyaza Bürüdü

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam saat 19.00'da Trabzonspor ile Gaziantep FK'nın karşılaşacağı Papara Park'ta kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından, Akyazı Mahallesi'ndeki stat da beyaz örtüyle kaplandı.

Güvenlik ve Temizlik Ekipleri Görevde

Maç öncesinde, stat zemininde biriken karların temizlenmesi için yaklaşık 40 kişilik bir ekibin çalıştığı bildirildi. Kar yağışının devam etmesi durumunda, bu ekiplerin temizlik çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Dron ile Görüntüleme

Kar yağışının etkili olduğu bölge, dron ile havadan görüntülendi. Trabzon taraftarları, ağır hava koşullarına rağmen maçı heyecanla bekliyor.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam saat 19.00'da Trabzonspor ile Gaziantep FK'nın karşılaşacağı Papara Park'ta kar yağışı etkili oluyor. Stat zemininde zaman zaman biriken karın temizlenmesi için yaklaşık 40 kişilik bir ekibin görev yaptığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam saat 19.00'da Trabzonspor ile Gaziantep FK'nın karşılaşacağı Papara Park'ta kar yağışı etkili oluyor. Stat zemininde zaman zaman biriken karın temizlenmesi için yaklaşık 40 kişilik bir ekibin görev yaptığı belirtildi.