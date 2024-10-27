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Trafik Denetimleri Pahalıya Patladı: 522 Bin Araç İşlem Gördü

Emniyet ve jandarma, 17-24 Ekim tarihleri arasında 2,8 milyon aracı denetledi. Hız ihlali yapanlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 09:46
Trafik Denetimleri Pahalıya Patladı: 522 Bin Araç İşlem Gördü

Trafik Denetimlerinde Son Durum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, 17-24 Ekim tarihleri arasında tam 2 milyon 829 bin 271 aracı denetledi.

Denetimlerin Ayrıntıları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda denetimlerde ortaya çıkan rakamları açıkladı. Buna göre; hız ihlali tespit edilen 148 bin 366 sürücü, periyodik muayenesi yapılmamış 32 bin 907 araç, emniyet kemeri takmayan 25 bin 548 sürücü ve sürücü belgesi olmadan araç kullanan 17 bin 440 kişi tespit edildi. Ayrıca, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 859 araç da denetimlere takıldı.

Toplamda 522 bin 427 araç ve sürücüye çeşitli işlemler gerçekleştirildi.

Öne Çıkan Denetimler

1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, mevzuata aykırı olarak ışıklı veya sesli uyarı işareti (çakar) bulunan araçları denetledi. Bu süreçte 227 bin 24 denetim yapılarak 10 bin 22 sürücüye işlem yapıldığı belirtildi.

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