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Trafik Denetimleri Raporu: Emniyet ve Jandarma Ekiplerinden Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1-8 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki trafik denetimlerinde 2.6 milyon araç kontrol edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 08:36
Trafik Denetimleri Raporu: Emniyet ve Jandarma Ekiplerinden Açıklama

Trafik Denetimlerinin Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 1-8 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerine dair önemli verileri kamuoyuyla paylaştı.

Denetim Sayıları ve İşlemler

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, toplam 2 milyon 609 bin 216 araç denetlendi ve 436 bin 589 sürücüye işlem yapıldı. Sosyal medya üzerinden denetim süreci hakkında bilgi veren Yerlikaya, önemli istatistikleri de açıkladı.

Emniyet Kemeri Kullanımının Önemi

Bakan Yerlikaya, emniyet kemerinin trafik kazalarında can kaybını yüzde 45, ağır yaralanma oranını ise yüzde 60 oranında azalttığını belirtti. Ayrıca, otobüsler dâhil olmak üzere tüm araçlarda emniyet kemeri kullanımının yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Hız İhlalleri ve Diğer İşlemler

Denetimler sırasında, yasal olmayan ışıklı veya sesli uyarı işaretlerine sahip araç kullanan 210 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlali yapan 127 bin 384, muayenesi geçmemiş 26 bin 288, emniyet kemeri takmayan 17 bin 569 ve sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 151 sürücüye de müeyyide uygulandı.

Vatandaşlara Çağrı

Yerlikaya, vatandaşların seyahatlerinde emniyet kemerinin en önemli koruyucu araç olduğunu vurgulayarak, "Lütfen, can güvenliğiniz için yolculuğun başladığı andan itibaren emniyet kemerini takmayı ihmal etmeyelim. Seyahatler, bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir; ayrılmak için değil." şeklinde konuştu.

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